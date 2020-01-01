Клебо считает, что не сумеет догнать россиян в общем зачёте «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился своим видением ситуации в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».

«Я провёл два крайне неудачных дня. В общем зачёте всё складывается очень неудачно. Я понимаю, что уже ничего не смогу поделать. Да, можно отыграть несколько секунд у Устюгова, однако затем я проигрываю в два раза больше Большунову. Теперь мне надо провести две отличные гонки, чтобы попасть на подиум», — приводит слова Клебо NRK.

Клебо занимает третье место в общем зачёте «Тур де Ски», уступая лидеру, Александру Большунову, 26 секунд. На втором месте располагается Сергей Устюгов.

Ранее сообщалось, что Большунов возглавил общий зачёт «Тур де Ски», Устюгов идёт вторым.