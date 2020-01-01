Большунов возглавил общий зачёт «Тур де Ски», Устюгов идёт вторым
- РИА Новости
После победы в гонке на 15 км Большунов лидирует в общем зачёте, опережая соотечественника Сергея Устюгова на 16 секунд. В 26 секундах позади — прежний лидер многодневки, норвежец Йоханнес Клебо.
Также в девятке лучших присутствует ещё один россиянин. Артём Мальцев располагается на восьмой позиции, уступая лидеру 1 минуту 19 секунд.
Ранее сообщалось, что Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски», Устюгов стал вторым.