Большунов возглавил общий зачёт «Тур де Ски», Устюгов идёт вторым

Короткая ссылка
Российский лыжник Александр Большунов лидирует в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», а его соотечественник Сергей Устюгов располагается на втором месте после четырёх этапов соревнования.
Большунов возглавил общий зачёт «Тур де Ски», Устюгов идёт вторым
  • РИА Новости

После победы в гонке на 15 км Большунов лидирует в общем зачёте, опережая соотечественника Сергея Устюгова на 16 секунд. В 26 секундах позади — прежний лидер многодневки, норвежец Йоханнес Клебо.

Также в девятке лучших присутствует ещё один россиянин. Артём Мальцев располагается на восьмой позиции, уступая лидеру 1 минуту 19 секунд.

Ранее сообщалось, что Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски», Устюгов стал вторым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить