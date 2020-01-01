Василий Березуцкий: Тиль не стоит таких денег

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Экс-футболист московского ЦСКА и бывший ассистент главного тренера «Витесса» Василий Березуцкий поделился мнением о голландском полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле, который прошлым летом стал самым дорогим приобретением в истории московского клуба.
Василий Березуцкий: Тиль не стоит таких денег
  • © spartak.com

«Это хороший, качественный футболист. Чем-то похож на Егора Титова стилем игры. Почему Тиль не играет за «Спартак» в последнее время? Потому что Егор Титов никому не был интересен в Германии. Заиграет. Он молодой и талантливый парень. Да, сумма баснословная… Как по мне, он не стоит таких денег. Во сколько раз переплатили? Раза в два», — цитирует Березуцкого телеканал «Матч ТВ».

22-летний Тиль был приобретён из голландского АЗ за €18 млн. В текущем сезоне он принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги, забил один гол и отдал две передачи.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов заплатить за Чалова €23,5 млн.

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