Василий Березуцкий: Тиль не стоит таких денег

Экс-футболист московского ЦСКА и бывший ассистент главного тренера «Витесса» Василий Березуцкий поделился мнением о голландском полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле, который прошлым летом стал самым дорогим приобретением в истории московского клуба.

«Это хороший, качественный футболист. Чем-то похож на Егора Титова стилем игры. Почему Тиль не играет за «Спартак» в последнее время? Потому что Егор Титов никому не был интересен в Германии. Заиграет. Он молодой и талантливый парень. Да, сумма баснословная… Как по мне, он не стоит таких денег. Во сколько раз переплатили? Раза в два», — цитирует Березуцкого телеканал «Матч ТВ».

22-летний Тиль был приобретён из голландского АЗ за €18 млн. В текущем сезоне он принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги, забил один гол и отдал две передачи.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов заплатить за Чалова €23,5 млн.