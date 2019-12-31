Денисенко прокомментировал победу над Германией на МЧМ по хоккею

Капитан молодёжной сборной России по хоккею Григорий Денисенко поделился мнением о крупной победе над командой Германии на молодёжном чемпионате мира 2020 года.

«Выходили на игру сконцентрированными. Нервного напряжения не было. Нужно прибавлять от игры к игре, нельзя быть довольным», — цитирует Денисенко «Чемпионат».

Спортсмен выразил мнение, что отечественным хоккеистам необходимо ставить перед собой высокие цели и стремиться брать верх в каждом отдельно взятом матче. По его словам, сборная России должна добиваться побед «за счёт коллективизма».

Ранее сообщалось, что сборная России гарантировала себе путёвку в четвертьфинал молодёжного первенства планеты в Чехии.