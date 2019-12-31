Денисенко прокомментировал победу над Германией на МЧМ по хоккею

Короткая ссылка
Капитан молодёжной сборной России по хоккею Григорий Денисенко поделился мнением о крупной победе над командой Германии на молодёжном чемпионате мира 2020 года.
Денисенко прокомментировал победу над Германией на МЧМ по хоккею
  • © fhr.ru

«Выходили на игру сконцентрированными. Нервного напряжения не было. Нужно прибавлять от игры к игре, нельзя быть довольным», — цитирует Денисенко «Чемпионат».

Спортсмен выразил мнение, что отечественным хоккеистам необходимо ставить перед собой высокие цели и стремиться брать верх в каждом отдельно взятом матче. По его словам, сборная России должна добиваться побед «за счёт коллективизма».

Ранее сообщалось, что сборная России гарантировала себе путёвку в четвертьфинал молодёжного первенства планеты в Чехии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить