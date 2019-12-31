Сборная России пропустила первую шайбу в матче с Германией на МЧМ по хоккею
Сборная России позволила национальной команде Германии отыграть одну шайбу в заключительном матче групповой стадии молодёжного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
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Сборная Германии забросила свою первую шайбу в матче на 58-й минуте. Автором гола стал Нино Киндер.
На данный момент сборная России обыгрывает Германию со счётом 6:1.
Ранее сообщалось, что подопечные Брагина забросили шестую шайбу в ворота немцев.
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