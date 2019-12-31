Фанаты «Селтика» прислали изображение петли внучке Муссолини

Фанаты шотландского «Селтика» вступили в пикировку с внучкой бывшего фашистского лидера Италии Бенито Муссолини.

Один из болельщиков «кельтов» отправил 56-летней актрисе Алессандре Муссолини в Twitter изображение петли. На это итальянка ответила следующей фразой: «Твоей семье, в следующем году». Ранее поклонники «Селтика» вывешивали баннер с изображением мёртвого Бенито Муссолини на одном из матчей Лиги Европы. В свою очередь, внучка дуче высмеивала фанатов после поражения «кельтов» от «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что белорусский БАТЭ сменил главного тренера.