Фанаты «Селтика» прислали изображение петли внучке Муссолини
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Один из болельщиков «кельтов» отправил 56-летней актрисе Алессандре Муссолини в Twitter изображение петли. На это итальянка ответила следующей фразой: «Твоей семье, в следующем году». Ранее поклонники «Селтика» вывешивали баннер с изображением мёртвого Бенито Муссолини на одном из матчей Лиги Европы. В свою очередь, внучка дуче высмеивала фанатов после поражения «кельтов» от «Рейнджерс».
Ранее сообщалось, что белорусский БАТЭ сменил главного тренера.