Фанаты «Селтика» прислали изображение петли внучке Муссолини

Короткая ссылка
Фанаты шотландского «Селтика» вступили в пикировку с внучкой бывшего фашистского лидера Италии Бенито Муссолини.
Фанаты «Селтика» прислали изображение петли внучке Муссолини
  • © Salvatore Esposito/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Один из болельщиков «кельтов» отправил 56-летней актрисе Алессандре Муссолини в Twitter изображение петли. На это итальянка ответила следующей фразой: «Твоей семье, в следующем году». Ранее поклонники «Селтика» вывешивали баннер с изображением мёртвого Бенито Муссолини на одном из матчей Лиги Европы. В свою очередь, внучка дуче высмеивала фанатов после поражения «кельтов» от «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что белорусский БАТЭ сменил главного тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить