Белорусский БАТЭ сменил главного тренера

37-летний Кирилл Альшевский назначен новым главным тренером белорусского БАТЭ.

Он пришёл в клуб вместо Алексея Багу, при котором борисовчане впервые за 13 лет не выиграли чемпионат Белоруссии. Альшевский имеет опыт работы наставником минского «Динамо» и молодёжной сборной страны. Он является уроженцем Борисова, долгие годы трудился в системе БАТЭ. В январе 2019-го Альшевский принял руководство резервной командой БАТЭ, которая в итоге досрочно стала победителем турнира дублёров, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал Александра Кокорина сильнейшим нападающим России.