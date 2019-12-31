Белорусский БАТЭ сменил главного тренера

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37-летний Кирилл Альшевский назначен новым главным тренером белорусского БАТЭ.
Белорусский БАТЭ сменил главного тренера
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Он пришёл в клуб вместо Алексея Багу, при котором борисовчане впервые за 13 лет не выиграли чемпионат Белоруссии. Альшевский имеет опыт работы наставником минского «Динамо» и молодёжной сборной страны. Он является уроженцем Борисова, долгие годы трудился в системе БАТЭ. В январе 2019-го Альшевский принял руководство резервной командой БАТЭ, которая в итоге досрочно стала победителем турнира дублёров, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал Александра Кокорина сильнейшим нападающим России.

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