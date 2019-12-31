Канада выиграла Кубок Шпенглера в швейцарском Давосе
- @HC_Men
В финале соревнований в швейцарском Давосе канадцы победили чешский «Оцеларжи Тршинец» (4:0). Ранее команды встретились на групповой стадии, и тогда победа также осталась за «кленовыми листьями» (4:1).
Российский «Салават Юлаев» занял на турнире пятое место из шести. Уфимцы потерпели два поражения в группе и уступили «Оцеларжи Тршинцу» в четвертьфинале.
До этого сообщалось, что президент КХЛ раскритиковал отношение «Салавата Юлаева» к Кубку Шпенглера.