Канада выиграла Кубок Шпенглера в швейцарском Давосе

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Сборная Канады по хоккею стала обладателем Кубка Шпенглера.
Канада выиграла Кубок Шпенглера в швейцарском Давосе
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В финале соревнований в швейцарском Давосе канадцы победили чешский «Оцеларжи Тршинец» (4:0). Ранее команды встретились на групповой стадии, и тогда победа также осталась за «кленовыми листьями» (4:1).

Российский «Салават Юлаев» занял на турнире пятое место из шести. Уфимцы потерпели два поражения в группе и уступили «Оцеларжи Тршинцу» в четвертьфинале.

До этого сообщалось, что президент КХЛ раскритиковал отношение «Салавата Юлаева» к Кубку Шпенглера.

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