Президент КХЛ раскритиковал отношение «Салавата Юлаева» к Кубку Шпенглера

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что поражения «Салавата Юлаева» на Кубке Шпенглера отрицательно сказываются на имидже лиги.

«Лига никогда не препятствовала участию клубов в Кубке Шпенглера, оставляя окончательное решение на усмотрение их руководства. Но, учитывая выступление на нынешнем Кубке Шпенглера ХК «Салават Юлаев», считаю необходимым отметить следующее. Мы категорически против того, чтобы клубы КХЛ рассматривали визит на турнир как паузу в регулярном чемпионате КХЛ, оставляя спортивные результаты на втором плане. Такое отношение к Кубку Шпенглера не только не способствует популяризации бренда клуба и КХЛ, но и вредит имиджу лиги», — цитирует Чернышенко Sport24.

«Салават Юлаев» на Кубке Шпенглера потерпел три поражения со счетом 6:11 и выбыл в четвертьфинале, проиграв чешскому «Оцеларжи».

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» потерпел поражение в четвертьфинале Кубка Шпенглера.