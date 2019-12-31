Тутберидзе назвала мифом слухи о своей жёсткости
- © РИА Новости
«Это миф, правда. Я не строгая. Скажу честно, наверное, есть жёсткость в словах. Я могу словом наказать, такое есть. Но это работает. С девочками, мальчики немного другие», — заявила тренер в интервью Первому каналу.
В финале Гран-при в женском одиночном катании весь пьедестал почёта заняли воспитанницы Этери Тутберидзе: Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.
Ранее Тутберидзе призналась, что не смогла тренировать собственную дочь.