Тутберидзе назвала мифом слухи о своей жёсткости

Короткая ссылка
Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что не считает себя жёстким человеком.
Тутберидзе назвала мифом слухи о своей жёсткости
  • © РИА Новости

«Это миф, правда. Я не строгая. Скажу честно, наверное, есть жёсткость в словах. Я могу словом наказать, такое есть. Но это работает. С девочками, мальчики немного другие», — заявила тренер в интервью Первому каналу.

В финале Гран-при в женском одиночном катании весь пьедестал почёта заняли воспитанницы Этери Тутберидзе: Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Ранее Тутберидзе призналась, что не смогла тренировать собственную дочь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить