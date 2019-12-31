Тутберидзе призналась, что не смогла тренировать собственную дочь

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Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о неудачной попытке стать тренером своей дочери, Дианы Дэвис.
Тутберидзе призналась, что не смогла тренировать собственную дочь
  • globallookpress.com

«Мне не удалось стать тренером Дианы. Это эмоции. Мне кажется, я её ругала больше, чем других спортсменок, потому что начинала её воспитывать и тренировать одновременно. Это меня отвлекало. У меня не выходит. Конечно, я за Диану переживаю. Сейчас мы на расстоянии. Если после тренировки она не отвечает на телефон или эсэмэску, я звоню тренеру, начинаю себя накручивать. Понимаю, что это спорт. Но, конечно, волнуюсь», — заявила Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Дочь тренера, 16-летняя Диана Дэвис выступает в паре с Глебом Смолкиным. Наставником пары является Игорь Шпильбанд.

Ранее Арутюнян заявил, что в группе Тутберидзе нашли нужный баланс для четверных прыжков.

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