Арутюнян: в группе Тутберидзе нашли нужный баланс для четверных прыжков
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«Техника четверных прыжков сейчас стабилизировалась. В группе Тутберидзе нашли нужный баланс: каким должно быть строение тела, с какой позиции лучше прыгать. Другой вопрос, что я бы хотел, чтобы все эти юные девочки выросли во взрослых фигуристок с хорошей техникой. Тот же Ханю: вспомните, как всё начиналось. А сейчас он икона. Зрительский интерес к фигурному катанию практически держится на нём. Юдзуру — хит, и у русских девочек потенциал не меньший», — цитирует Арутюняна «Спорт-Экспресс».
На последнем финале Гран-при весь пьедестал почёта в женском одиночном катании заняли ученицы Этери Тутберидзе.
Ранее Арутюнян раскритиковал людей, которые негативно высказываются в адрес Тарасовой.