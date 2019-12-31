Арутюнян: в группе Тутберидзе нашли нужный баланс для четверных прыжков

Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян поделился мнением, почему в группе Этери Тутберидзе много спортсменок, владеющих четверными прыжками.

«Техника четверных прыжков сейчас стабилизировалась. В группе Тутберидзе нашли нужный баланс: каким должно быть строение тела, с какой позиции лучше прыгать. Другой вопрос, что я бы хотел, чтобы все эти юные девочки выросли во взрослых фигуристок с хорошей техникой. Тот же Ханю: вспомните, как всё начиналось. А сейчас он икона. Зрительский интерес к фигурному катанию практически держится на нём. Юдзуру — хит, и у русских девочек потенциал не меньший», — цитирует Арутюняна «Спорт-Экспресс».

На последнем финале Гран-при весь пьедестал почёта в женском одиночном катании заняли ученицы Этери Тутберидзе.

Ранее Арутюнян раскритиковал людей, которые негативно высказываются в адрес Тарасовой.