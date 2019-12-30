Арутюнян раскритиковал людей, которые негативно высказываются в адрес Тарасовой

Короткая ссылка
Тренер двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян выразил возмущение по поводу негативных высказываний в адрес известных тренеров Татьяны Тарасовой, Алексея Мишина и Тамары Москвиной.

«Если Татьяна Анатольевна и Алексей Николаевич что-то скажут, сразу поднимается такой негатив! А я всё время думаю: «Как вам не стыдно, друзья?» Как можно заподозрить их или Тамару Николаевну Москвину в каких-то предпочтениях?» — цитирует Арутюняна «Спорт-Экспресс».

По его словам, эти специалисты посвятили фигурному катанию всю свою жизнь и нельзя про них говорить что-либо негативное просто так.

«Сейчас началось время какой-то ненаказуемой агрессии в интернете», — подчеркнул Арутюнян.

Ранее Арутюнян выступил за повышение возрастного ценза в фигурном катании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить