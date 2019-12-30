Арутюнян раскритиковал людей, которые негативно высказываются в адрес Тарасовой

Тренер двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян выразил возмущение по поводу негативных высказываний в адрес известных тренеров Татьяны Тарасовой, Алексея Мишина и Тамары Москвиной.

«Если Татьяна Анатольевна и Алексей Николаевич что-то скажут, сразу поднимается такой негатив! А я всё время думаю: «Как вам не стыдно, друзья?» Как можно заподозрить их или Тамару Николаевну Москвину в каких-то предпочтениях?» — цитирует Арутюняна «Спорт-Экспресс».

По его словам, эти специалисты посвятили фигурному катанию всю свою жизнь и нельзя про них говорить что-либо негативное просто так.

«Сейчас началось время какой-то ненаказуемой агрессии в интернете», — подчеркнул Арутюнян.

Ранее Арутюнян выступил за повышение возрастного ценза в фигурном катании.