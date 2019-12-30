Тренер Арутюнян выступил за повышение возрастного ценза в фигурном катании

Короткая ссылка
Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян считает, что в женском одиночном катании необходимо повысить возрастной ценз.
Тренер Арутюнян выступил за повышение возрастного ценза в фигурном катании
  • РИА Новости

«Я скажу всё то же: не нужно соревновать девочек с женщинами. Это нечестно! Я очень переживаю за всех спортсменов. И мне действительно очень обидно за повзрослевшую фигуристку, вложившую 12 лет своего труда, которая стала проигрывать 11-летней девочке с четверным прыжком», — цитирует Арутюняна «Спорт-Экспресс».

По его мнению, прыжки не являются главным критерием качественного катания. 

Ранее Арутюнян прокомментировал приостановление карьеры олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить