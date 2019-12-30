Тренер Арутюнян выступил за повышение возрастного ценза в фигурном катании
- РИА Новости
«Я скажу всё то же: не нужно соревновать девочек с женщинами. Это нечестно! Я очень переживаю за всех спортсменов. И мне действительно очень обидно за повзрослевшую фигуристку, вложившую 12 лет своего труда, которая стала проигрывать 11-летней девочке с четверным прыжком», — цитирует Арутюняна «Спорт-Экспресс».
По его мнению, прыжки не являются главным критерием качественного катания.
Ранее Арутюнян прокомментировал приостановление карьеры олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой.