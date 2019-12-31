В бойцовской лиге АСА подвели итоги года

Организация по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat определила лучших по итогам уходящего 2019 года.

В результате зрительского и экспертного голосования поединок Марата Балаева и Салмана Жамалдаева на ACA 93 был признан лучшим боем 2019 года.

В номинации «Открытие года» победил Шамиль Шахбулатов, нокаутировавший Расула Мирзаева на турнире ACA 99. Бойцом года в организации назван Альберт Туменов. Лучший нокаут 2019 года — Арман Оспанов. Победу в номинации «Сабмишен года» одержал Хусейн Шайхаев

Победитель каждой из номинаций получил приз в размере $10 тыс.

Ранее cтала известна дата поединка Александра Емельяненко с Исмаиловым.