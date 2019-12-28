Стала известна дата поединка Александра Емельяненко с Исмаиловым
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Absolute Championship Akhmat, турнир в Москве пройдёт 3 апреля.
Информация о том, в какой весовой категории пройдёт бой, не уточняется.
В послужном списке 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА, тогда как в активе Исмаилова, представляющего средний вес, 15 побед, два поражения и одна ничья.
Ранее сообщалось, что Емельяненко принял вызов Кадырова.