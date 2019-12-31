Источник: Бензема согласовал продление контракта с «Реалом»

Французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема достиг договорённости с клубом относительно нового контракта.

Об этом сообщает Marca. По информации источника, Бензема подпишет контракт с «Реалом» до 2022 года. Игрок не захотел продлевать договор на более длительный срок из-за опасений, что в будущем не сможет приносить клубу пользу.

В текущем сезоне Бензема провёл 17 матчей в чемпионате Испании, забив 12 голов и отдав пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Азар ещё месяц не сможет играть за «Реал» из-за травмы.