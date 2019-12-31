Трёхкратный победитель Australian Open считает Медведева фаворитом турнира

Трёхкратный победитель турнира серии Большого шлема Australian Open в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж назвал россиянина Даниила Медведева фаворитом предстоящего турнира в одиночном разряде.

«Главным фаворитом турнира я назову Медведева. Его прорыв на US Open получился феноменальным. Думаю, он верит в то, что ему по силам убрать главных соперников. К тому же среди топ-группы он самый динамичный. Он может бегать по корту весь день и держать мяч в игре», — цитирует Вудбриджа Nine.com.au.

В настоящее время Медведев является пятой ракеткой мира. В прошлом сезоне россиянин победил на турнирах в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае.

Ранее сообщалось, что Звонарёва снялась с Australian Open из-за травмы.