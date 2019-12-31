Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.
Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Уважаемое руководство ВФЛА! Бросать тренировки и лететь в Москву для разговора без чёткой, заранее составленной повестки я считаю невозможным. Чтобы было понятно, о чём нам встречаться, настаиваю на однозначных и предметных ответах на вопросы, которые были заданы ранее в открытом письме», — написал спортсмен в Instagram.

ВФЛА, комментируя письмо Шубенкова, Ласицкене и Сидоровой, призвала легкоатлетов к прямому диалогу.

Ранее Ласицкене назвала ответ ВФЛА на открытое письмо неуважением к себе.

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