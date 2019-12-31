Авербух поздравил Медведеву с дебютом в своём ледовом шоу
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«С премьерой, Евгения Медведева! Ты большая молодец! Всё получилось! Добро пожаловать в семью! Вместе мы сила! Уверен, что это только начало нашего совместного творчества! С тобой Изумрудный город стал ещё ярче! А вам, наши дорогие зрители, спасибо за эмоции и отзывы!» — написал Авербух в Instagram.
Медведева будет выступать в шоу «Волшебник из страны Оз» до 7 января включительно.
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