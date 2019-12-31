Авербух поздравил Медведеву с дебютом в своём ледовом шоу

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух поздравил с дебютом в его ледовом шоу «Волшебник из страны Оз» двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву.
Авербух поздравил Медведеву с дебютом в своём ледовом шоу
  • © РИА Новости

«С премьерой, Евгения Медведева! Ты большая молодец! Всё получилось! Добро пожаловать в семью! Вместе мы сила! Уверен, что это только начало нашего совместного творчества! С тобой Изумрудный город стал ещё ярче! А вам, наши дорогие зрители, спасибо за эмоции и отзывы!» — написал Авербух в Instagram.

Медведева будет выступать в шоу «Волшебник из страны Оз» до 7 января включительно.

Ранее фигуристка Косторная выразила мнение, что ЧР-2019 был для неё самым трудным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить