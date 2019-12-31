Авербух поздравил Медведеву с дебютом в своём ледовом шоу

Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух поздравил с дебютом в его ледовом шоу «Волшебник из страны Оз» двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву.

«С премьерой, Евгения Медведева! Ты большая молодец! Всё получилось! Добро пожаловать в семью! Вместе мы сила! Уверен, что это только начало нашего совместного творчества! С тобой Изумрудный город стал ещё ярче! А вам, наши дорогие зрители, спасибо за эмоции и отзывы!» — написал Авербух в Instagram.

Медведева будет выступать в шоу «Волшебник из страны Оз» до 7 января включительно.

Ранее фигуристка Косторная выразила мнение, что ЧР-2019 был для неё самым трудным.