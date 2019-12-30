Фигуристка Косторная считает, что ЧР-2019 был для неё самым трудным

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Алёна Косторная выразила мнение, что прошедший чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске стал для неё самым тяжёлым из всех трёх первенств, в которых она участвовала.

«Труднее всего было выступать здесь. Это не связано с какой-то ответственностью, с тем, что что-то давило, нет», — сказала Косторная в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

По её словам, сложно выступать перед праздниками, когда большинство людей уже расслаблены. Она также считает, что сказался долгий перелёт.

«Наверное, всё-таки здесь было тяжелее, но зрители поддерживали, публика поддерживала. Надеюсь, я не разочаровала никого», — добавила Косторная.

Косторная второй год подряд становится серебряным призёром чемпионата страны.

Ранее Косторная рассказала о прогрессе в изучении четверного сальхова.

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