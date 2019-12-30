Ларионов о матче с США на МЧМ: у хоккеистов сборной России немножко отключился мозг

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Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов высказался о прошедшем матче с США в рамках группового этапа на чемпионате мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Ларионов о матче с США на МЧМ: у хоккеистов сборной России немножко отключился мозг
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«Что касается большинства, я бы не сказал, что только по периметру шайбу гоняли. В принципе, было много бросков, просто их блокировали», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также отметил, что игрокам национальной команды удавалось доводить шайбу до ворот, но иногда хоккеисты будто забывали о задании, которое они должны были выполнять перед воротами.

«В игре с США после канадцев у нас немножко отключился мозг. Когда голова устаёт, то получаются проблемы», — добавил Ларионов.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев.

Ранее сообщалось, что Ярослав Аскаров займёт место в воротах сборной России по хоккею в матче с Германией на МЧМ.

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