Фигуристка Трусова рассказала, что пожелала бы себе на Новый год
- РИА Новости
«Дети, которые верят в Деда Мороза, наверное, убьют меня, но мне папа уже подарил браслет. А сама бы себе я пожелала чисто катать программу наконец-то», — сказала Трусова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.
По словам фигуристки, она будет отмечать праздник с семьёй.
В нынешнем сезоне Трусова завоевала бронзовые медали финала Гран-при и чемпионата России по фигурному катанию.
Ранее сообщалось, что Челябинск выбран местом проведения ЧР по фигурному катанию 2020 года.