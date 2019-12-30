Фигуристка Трусова рассказала, что пожелала бы себе на Новый год

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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, какой подарок пожелала бы себе на Новый год.
Фигуристка Трусова рассказала, что пожелала бы себе на Новый год
  • РИА Новости

«Дети, которые верят в Деда Мороза, наверное, убьют меня, но мне папа уже подарил браслет. А сама бы себе я пожелала чисто катать программу наконец-то», — сказала Трусова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

По словам фигуристки, она будет отмечать праздник с семьёй.

В нынешнем сезоне Трусова завоевала бронзовые медали финала Гран-при и чемпионата России по фигурному катанию. 

Ранее сообщалось, что Челябинск выбран местом проведения ЧР по фигурному катанию 2020 года.

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