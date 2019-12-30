Отец Нурмагомедова: хотелось бы реванш Хабиба с Макгрегором, чтобы замолчали хейтеры
- Reuters
«Что касается спортивной составляющей, то у меня сомнений нет в победе Хабиба. Этого хотелось бы для того, чтобы замолчали хейтеры. Двух побед подряд случайно не бывает», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».
На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе в октябре 2018 года, Хабиб Нурмагомедов удушающим приёмом победил Конора Макгрегора. После поединка произошла потасовка при участии команд обоих спортсменов.
Ранее сообщалось, что по мнению Дональда Серроне реванш Макгрегора с Нурмагомедовым выгоден UFC.