Отец Нурмагомедова: хотелось бы реванш Хабиба с Макгрегором, чтобы замолчали хейтеры

Короткая ссылка
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, почему он хотел бы, чтобы его сын провёл бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
Отец Нурмагомедова: хотелось бы реванш Хабиба с Макгрегором, чтобы замолчали хейтеры
  • Reuters

«Что касается спортивной составляющей, то у меня сомнений нет в победе Хабиба. Этого хотелось бы для того, чтобы замолчали хейтеры. Двух побед подряд случайно не бывает», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».

На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе в октябре 2018 года, Хабиб Нурмагомедов удушающим приёмом победил Конора Макгрегора. После поединка произошла потасовка при участии команд обоих спортсменов.

Ранее сообщалось, что по мнению Дональда Серроне реванш Макгрегора с Нурмагомедовым выгоден UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить