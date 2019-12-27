Серроне считает, что реванш Макгрегора с Нурмагомедовым выгоден UFC

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Американский боец Дональд Серроне высказал своё мнение о намерении президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта организовать повторный поединок между чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-обладателем двух поясов Конором Макгрегором.
Серроне считает, что реванш Макгрегора с Нурмагомедовым выгоден UFC
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«Если говорить о рейтинге, то, разумеется, Джастин Гэтжи заслуживает титульный бой. Но если говорить о популярности и деловой стороне, о получении прибыли, то речь уже идёт о встрече Хабиба и Конора. Это две разные игры. UFC имеет возможность делать то, что они захотят, то, что для них имеет финансовую выгоду. Вот во что превратился наш спорт», — цитирует Серроне MMAJunkie. 

Макгрегор следующий поединок проведёт 18 января против Серроне, а Нурмагомедов 18 апреля встретится с Тони Фергюсоном.

Ранее сообщалось, что россиянин Кунченко проведёт бой с дос Сантосом на турнире UFC в Бразилии.

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