Серроне считает, что реванш Макгрегора с Нурмагомедовым выгоден UFC

Американский боец Дональд Серроне высказал своё мнение о намерении президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта организовать повторный поединок между чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-обладателем двух поясов Конором Макгрегором.

«Если говорить о рейтинге, то, разумеется, Джастин Гэтжи заслуживает титульный бой. Но если говорить о популярности и деловой стороне, о получении прибыли, то речь уже идёт о встрече Хабиба и Конора. Это две разные игры. UFC имеет возможность делать то, что они захотят, то, что для них имеет финансовую выгоду. Вот во что превратился наш спорт», — цитирует Серроне MMAJunkie.

Макгрегор следующий поединок проведёт 18 января против Серроне, а Нурмагомедов 18 апреля встретится с Тони Фергюсоном.

Ранее сообщалось, что россиянин Кунченко проведёт бой с дос Сантосом на турнире UFC в Бразилии.