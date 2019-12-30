Два ассиста Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Монреаль» в НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 6:5 в пользу хозяев площадки.
Победу «Флориде» принесли шайбы Ноэля Аччари, Майка Мэтисона, а также Александра Баркова и Джонатана Юбердо, оформивших дубли. Евгений Дадонов записал в свой актив две голевые передачи. Голкипер Сергей Бобровский отразил 38 бросков.
«Монреаль» ответил голами Томаша Татара, Джеффа Питри, Макса Доми, Еспери Котканиеми и Ши Уэбера.
Ранее сообщалось, что шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» победить «Оттаву» в матче НХЛ.