Два ассиста Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Монреаль» в НХЛ

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«Флорида Пантерз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два ассиста Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Монреаль» в НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 6:5 в пользу хозяев площадки.

Победу «Флориде» принесли шайбы Ноэля Аччари, Майка Мэтисона, а также Александра Баркова и Джонатана Юбердо, оформивших дубли. Евгений Дадонов записал в свой актив две голевые передачи. Голкипер Сергей Бобровский отразил 38 бросков.

«Монреаль» ответил голами Томаша Татара, Джеффа Питри, Макса Доми, Еспери Котканиеми и Ши Уэбера.

Ранее сообщалось, что шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» победить «Оттаву» в матче НХЛ.

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