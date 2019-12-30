Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» победить «Оттаву» в матче НХЛ
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Встреча, прошедшая в Оттаве, завершилась со счётом 3:4 в пользу гостей.
В основное время матча за «Нью-Джерси» забили Нико Хишир, Никита Гусев и Майлз Вудс».
«Оттава» ответила голами Ника Пола, Артёма Анисимова и Тома Шабо. Владислав Наместников очков не набрал.
В овертайме победу «Дэвилз» принёс гол Джека Хьюза.
Ранее сообщалось, что гол Радулова и ассист Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Аризону» в матче НХЛ.