Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» победить «Оттаву» в матче НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Оттаве, завершилась со счётом 3:4 в пользу гостей.

В основное время матча за «Нью-Джерси» забили Нико Хишир, Никита Гусев и Майлз Вудс».

«Оттава» ответила голами Ника Пола, Артёма Анисимова и Тома Шабо. Владислав Наместников очков не набрал.

В овертайме победу «Дэвилз» принёс гол Джека Хьюза.

Ранее сообщалось, что гол Радулова и ассист Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Аризону» в матче НХЛ.