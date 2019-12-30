Гол Радулова и ассист Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Аризону» в матче НХЛ

«Даллас Старз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Глендейле, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

«Аризона» забила первой. Шайбы в активе Тейлора Холла и Конора Гарланда. Защитник Илья Любушкин очков не набрал.

Победу «Далласу» принесли шайбы Джейми Бенна, Александра Радулова, Роопе Хинца и Маттиаса Янмарка. Голкипер Антон Худобин отразил 33 броска, а Денис Гурьянов записал в свой актив голевую передачу.

Ранее сообщалось, что шайба Проворова не спасла «Филадельфию» от проигрыша «Сан-Хосе» в матче НХЛ.