Гол Радулова и ассист Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Аризону» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Глендейле, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
«Аризона» забила первой. Шайбы в активе Тейлора Холла и Конора Гарланда. Защитник Илья Любушкин очков не набрал.
Победу «Далласу» принесли шайбы Джейми Бенна, Александра Радулова, Роопе Хинца и Маттиаса Янмарка. Голкипер Антон Худобин отразил 33 броска, а Денис Гурьянов записал в свой актив голевую передачу.
Ранее сообщалось, что шайба Проворова не спасла «Филадельфию» от проигрыша «Сан-Хосе» в матче НХЛ.