Шайба Проворова не спасла «Филадельфию» от проигрыша «Сан-Хосе» в матче НХЛ

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«Филадельфия Флайерз» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Проворова не спасла «Филадельфию» от проигрыша «Сан-Хосе» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Шаркс» принесли голы Марио Феррано, Йоэля Келльмана, Патрика Марло и Тимо Майера, оформившего хет-трик.

Автором единственной шайбы «Филадельфии» стал россиянин Иван Проворов.

В параллельных матчах «Вегас Голден Найтс» взял верх над «Аризона Койотс» (4:1), а «Ванкувер Кэнакс» переиграл «Лос-Анджелес Кингз» (3:2).

Ранее сообщалось, что шайба Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Детройт» в НХЛ.

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