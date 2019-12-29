Шайба Проворова не спасла «Филадельфию» от проигрыша «Сан-Хосе» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Шаркс» принесли голы Марио Феррано, Йоэля Келльмана, Патрика Марло и Тимо Майера, оформившего хет-трик.
Автором единственной шайбы «Филадельфии» стал россиянин Иван Проворов.
В параллельных матчах «Вегас Голден Найтс» взял верх над «Аризона Койотс» (4:1), а «Ванкувер Кэнакс» переиграл «Лос-Анджелес Кингз» (3:2).
Ранее сообщалось, что шайба Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Детройт» в НХЛ.