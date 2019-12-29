Шайба Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Детройт» в НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев льда.
Победу «Флориде» принесли шайбы Евгения Дадонова, Бретта Коннолли, Майка Хоффмана, Доминика Тонинато и Антона Строльмана. Голкипер Сергей Бобровский провёл всю игру на скамейке запасных.
«Детройт» ответил голами Даррена Хельма, Дилана Ларкина, Франса Нильсена и Люка Гленденинга.
Ранее сообщалось, что три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Торонто» в матче НХЛ.