Шайба Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Детройт» в НХЛ

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев льда.

Победу «Флориде» принесли шайбы Евгения Дадонова, Бретта Коннолли, Майка Хоффмана, Доминика Тонинато и Антона Строльмана. Голкипер Сергей Бобровский провёл всю игру на скамейке запасных.

«Детройт» ответил голами Даррена Хельма, Дилана Ларкина, Франса Нильсена и Люка Гленденинга.

Ранее сообщалось, что три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Торонто» в матче НХЛ.