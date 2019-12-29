Три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Торонто» в матче НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Торонто» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В основное время за «Рейнджерс» забили Бретт Хауден, Райан Строум, оформивший дубль, и Мика Зибанеджад.

«Торонто» ответил голами Вильяма Нюландера, Пьера Энгвалля и Остона Мэттьюса, ставшего автором дубля.

В овертайме победную для «Рейнджерс» шайбу забросил Тони Деанджело. В активе Артемия Панарина три голевые передачи, одна из которых пришлась на овертайм.

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