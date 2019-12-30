Сборная России по хоккею ни разу не реализовала большинство в трёх матчах на МЧМ

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Молодёжная сборная России ни одного раза не смогла забросить шайбу при численном преимуществе в трёх матчах группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Сборная России по хоккею ни разу не реализовала большинство в трёх матчах на МЧМ
  • globallookpress.com

Подопечным Валерия Брагина не удалось поразить ворота соперников в большинстве за первые три матча на турнире.

Соперниками россиян в первых трёх турах были Чехия, Канада и США.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла США на МЧМ.

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