Сборная России по хоккею ни разу не реализовала большинство в трёх матчах на МЧМ

Молодёжная сборная России ни одного раза не смогла забросить шайбу при численном преимуществе в трёх матчах группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

globallookpress.com

Подопечным Валерия Брагина не удалось поразить ворота соперников в большинстве за первые три матча на турнире. Соперниками россиян в первых трёх турах были Чехия, Канада и США. Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла США на МЧМ.