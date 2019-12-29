Крамер об обвинении в адрес Большунова: не понимаю, почему шведы всё время плачут

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер отреагировал на обвинения в адрес Александра Большунова со стороны шведа Карл-Йохана Вестберга после спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Не понимаю. Всё то же самое, что с Хальфварссоном, — шведы постоянно плачут. Сломанные палки, падения — в спринте это часть игры, такое случается со всеми лыжниками. Не понимаю, почему именно шведы всегда предъявляют претензии», — цитирует Крамера Aftonbladet.

Он отметил, что Большунов тоже сломал палку, но россиянин никому не жаловался на это.

«Это спринт, такое случается постоянно. Возможно, они не прикасаются друг к другу, когда соревнуются в Швеции», — добавил Крамер.

Ранее шведский лыжник обвинил Большунова в поломке палки в спринте на «Тур де Ски».