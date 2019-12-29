СКА потерпел поражение от «Северстали» в КХЛ

Петербургский СКА в овертайме уступил череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Череповце и завершилась победой хозяев.

В составе местного коллектива отличились Андрей Алексеев, Владислав Кодола, а победную шайбу забросил Игорь Гераськин. У гостей голами отметились Артём Зуб и Андрей Кузьменко.

Таким образом, армейцы потерпели первое поражение за четыре матча.

В следующем матче СКА сыграет с «Йокеритом» из Хельсинки, а «Северсталь» встретится с минским «Динамо».

Ранее «Сочи» в овертайме обыграл «Спартак» в матче КХЛ.