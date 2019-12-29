Определился состав сборной России по хоккею на матч с США на МЧМ

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Стал известен состав молодёжной сборной России по хоккею на матч с США в рамках группового этапа чемпионата мира 2020 года в Чехии.
Определился состав сборной России по хоккею на матч с США на МЧМ
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Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, состав выглядит следующим образом: 

— Амир Мифтахов (Ярослав Аскаров);

— Александр Романов — Даниил Журавлёв, Григорий Денисенко — Александр Хованов — Егор Соколов;

— Даниил Мисюль — Егор Замула, Павел Дорофеев — Дмитрий Воронков — Никита Александров;

— Даниил Пыленков — Данила Галенюк, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин;

— Антон Малышев, Никита Ртищев — Максим Соркин — Иван Круглов, Максим Грошев.

Встреча состоится 29 декабря в Остраве в 21:00 мск.

Ранее Денисенко высказался о конфликте с капитаном сборной Канады после матча МЧМ.

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