Определился состав сборной России по хоккею на матч с США на МЧМ

Стал известен состав молодёжной сборной России по хоккею на матч с США в рамках группового этапа чемпионата мира 2020 года в Чехии.

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Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, состав выглядит следующим образом: — Амир Мифтахов (Ярослав Аскаров); — Александр Романов — Даниил Журавлёв, Григорий Денисенко — Александр Хованов — Егор Соколов; — Даниил Мисюль — Егор Замула, Павел Дорофеев — Дмитрий Воронков — Никита Александров; — Даниил Пыленков — Данила Галенюк, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин; — Антон Малышев, Никита Ртищев — Максим Соркин — Иван Круглов, Максим Грошев. Встреча состоится 29 декабря в Остраве в 21:00 мск. Ранее Денисенко высказался о конфликте с капитаном сборной Канады после матча МЧМ.