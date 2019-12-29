Роналду признался, что старший сын просит его отсрочить завершение карьеры
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«Думаю, у меня есть ещё несколько лет, чтобы играть. Я должен показать пример своим детям, особенно Криштиану-младшему, который иногда оказывает на меня давление, заявляя: «Папа, подожди ещё несколько лет. Я хочу поиграть с тобой». Думаю, это будет сложно, но я пока наслаждаюсь футболом», — цитирует Роналду Globo Esporte.
В текущем сезоне 34-летний форвард провёл 14 матчей в итальянской Серии А, забив десять мячей.
Ранее Нурмагомедов поблагодарил Роналду за визит к мальчику, родившемуся без ног.