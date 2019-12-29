Роналду признался, что старший сын просит его отсрочить завершение карьеры

Короткая ссылка
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что его сын Криштиану-младший хотел бы играть на профессиональном уровне вместе с ним.
Роналду признался, что старший сын просит его отсрочить завершение карьеры
  • © Marco Alpozzi/Lapresse
  • globallookpress.com

«Думаю, у меня есть ещё несколько лет, чтобы играть. Я должен показать пример своим детям, особенно Криштиану-младшему, который иногда оказывает на меня давление, заявляя: «Папа, подожди ещё несколько лет. Я хочу поиграть с тобой». Думаю, это будет сложно, но я пока наслаждаюсь футболом», — цитирует Роналду Globo Esporte

В текущем сезоне 34-летний форвард провёл 14 матчей в итальянской Серии А, забив десять мячей.

Ранее Нурмагомедов поблагодарил Роналду за визит к мальчику, родившемуся без ног.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить