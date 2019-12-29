Исмаилов считает, что в настоящее время Александр Емельяненко сильнее своего брата Фёдора

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сравнил уровень своего будущего соперника Александра Емельяненко и легендарного бойца Фёдора Емельяненко.
Исмаилов считает, что в настоящее время Александр Емельяненко сильнее своего брата Фёдора
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«Думаю, Александр сейчас сильнее. Лучшие годы Фёдора позади, а Александр стал лучше, чем был. Привёл себя в порядок. Печально наблюдать, как они между собой общаются. Сор из избы лучше не выносить. И мы должны найти оправдание для брата. Как для старшего, так и для младшего. Надеюсь, у них в будущем всё будет хорошо. Когда люди сходятся после подобных разногласий, обычно связь становится очень крепкой. Надеюсь, к этому они и придут», — цитирует Исмаилова «Советский спорт».

Поединок Исмаилова с Александром Емельяненко состоится 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107.

Ранее Валуев поздравил Фёдора Емельяненко с победой над Джексоном на Bellator 237.

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