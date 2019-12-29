Вяльбе заявила, что формат «Тур де Ски» сделан под Клебо

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила формат многодневки «Тур де Ски», которая входит в общий зачёт Кубка мира.
Вяльбе заявила, что формат «Тур де Ски» сделан под Клебо
  • РИА Новости

«Многодневка не должна быть такой, её сделали специально под одного спортсмена, и мы все это прекрасно понимаем. Все гонки — это либо масс-старт, либо спринты. Понятно, что это на руку главному лидеру — Клебо. Не знаю, как с этим бороться. Показывать результат, наверное. Когда «Тур де Ски» начинался, это был совершенно другой формат. Считаю, он был достаточно мужественный. Но мы не руководители FIS, а простые люди, которые должны принять это», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Норвежец Йоханнес Клебо лидирует в генеральной классификации многодневки «Тур де Ски».

Ранее сообщалось, что Клебо победил в спринте на «Тур де Ски», а Ретивых занял четвёртое место.

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