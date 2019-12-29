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Отец Нурмагомедова рассказал, почему сын планирует завершить карьеру через несколько боёв

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, признался, что причиной желания сына завершить карьеру через несколько поединков являются травмы.
Отец Нурмагомедова рассказал, почему сын планирует завершить карьеру через несколько боёв
  • AFP

«Хабибу пора заканчивать карьеру в ближайшее время. Это год или два. Но решать будет вся команда. Почему? А вы хотите, чтобы он непременно упал или проиграл? Невозможно побеждать вечно. Надо понимать, когда пора заканчивать. Думаю, он смог бы выступать и до 35 лет. Но он через многое прошёл. Слишком много травм, очень тяжёлый тренировочный процесс. Вы думаете, легко заработать профессиональный рекорд 28:0?» — заявил Нурмагомедов-старший в интервью YouTube-каналу «События в мире бокса и ММА»

Ближайший поединок Хабиб Нурмагомедов проведёт 18 апреля против американца Тони Фергюсона. Бой пройдёт в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.

Ранее Нурмагомедов поблагодарил Роналду за визит к мальчику, родившемуся без ног.

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