Президент FIAS назвал победу Фёдора Емельяненко над Джексоном новогодним подарком болельщикам

Короткая ссылка
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал результат боя россиянина Фёдора Емельяненко с американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.
Президент FIAS назвал победу Фёдора Емельяненко над Джексоном новогодним подарком болельщикам
  • РИА Новости

«Сегодня Фёдор преподнёс прекрасный новогодний подарок поклонникам и всему самбистскому сообществу. В техническом плане российский самбист провёл блестящий бой, с первых секунд пошёл в атаку, владел инициативой, был быстрее, своевременно сокращая и разрывая дистанцию. Особенно приятно, что этот поединок не нанёс ущерба здоровью россиянина, ведь фактически за 2,5 минуты, что длилась встреча, он не пропустил ни одного удара. Сегодняшний бой показал, что Фёдор Емельяненко находится в отличной форме, будучи по-прежнему готовым побеждать любых соперников», — цитирует Шестакова пресс-служба FIAS.

Россиянин нокаутировал американца в первом раунде боя.

Ранее Тактаров назвал Емельяненко настоящим бойцом до мозга костей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить