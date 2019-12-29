Президент FIAS назвал победу Фёдора Емельяненко над Джексоном новогодним подарком болельщикам

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал результат боя россиянина Фёдора Емельяненко с американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.

«Сегодня Фёдор преподнёс прекрасный новогодний подарок поклонникам и всему самбистскому сообществу. В техническом плане российский самбист провёл блестящий бой, с первых секунд пошёл в атаку, владел инициативой, был быстрее, своевременно сокращая и разрывая дистанцию. Особенно приятно, что этот поединок не нанёс ущерба здоровью россиянина, ведь фактически за 2,5 минуты, что длилась встреча, он не пропустил ни одного удара. Сегодняшний бой показал, что Фёдор Емельяненко находится в отличной форме, будучи по-прежнему готовым побеждать любых соперников», — цитирует Шестакова пресс-служба FIAS.

Россиянин нокаутировал американца в первом раунде боя.

Ранее Тактаров назвал Емельяненко настоящим бойцом до мозга костей.