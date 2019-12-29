Тактаров: Емельяненко настоящий боец до мозга костей

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Бывший чемпион UFC Олег Тактаров прокомментировал победу своего соотечественника Фёдора Емельяненко над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме.
Тактаров: Емельяненко настоящий боец до мозга костей
  • РИА Новости

«Лень Джексона особенно ярко проявилась после 40. По-моему, он думал, что бой будет по правилам сумо. Умение вставать после проигрыша у Фёдора не отнять. Безграничное уважение только за это. Он, конечно, настоящий боец до мозга костей. Многим нашим молодым этого не хватает и никогда уже не хватит. Нужно походить и прожить жизнь в его мокасинах. Готов, нацелен, хоть и о защите опять не думал и пару раз могло бы прилететь. Приятный подарок стране на Новый год», — написал Тактаров в своём Instagram.

Емельяненко нокаутировал 41-летнего Джексона в первом раунде поединка на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме.

В октябре россиянин объявил, что, вероятно, завершит карьеру после турне из трёх поединков, первым из которых стал бой с американцем.

Ранее сообщалось, что Джексон назвал причину поражения от Емельяненко.

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