Ассистентский хет-трик Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ассистентский хет-трик Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев льда.

Победу «Пингвинз» принесли голы Доминика Кагуна, Криса Летанга, Алекса Гальченюка, Джейка Гюнцеля и Брайана Раста, оформившего дубль. Евгений Малкин записал в свой актив три голевые передачи.

«Нэшвилл» ответил шайбами Виктора Арвилдссона, Крэйга Смита, и Микаэля Гранлунда, оформившего дубль.

Ранее сообщалось, что шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Вашингтон» несмотря на голы Овечкина и Кузнецова.

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