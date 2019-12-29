В Канаде принесли извинения перед ФХР за действия своего игрока после матча МЧМ

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Федерация хоккея Канады принесла извинения Федерации хоккея России за действия капитана молодёжной сборной Барретта Хэйтона, не снявшего шлем во время исполнения гимна России после матча чемпионата мира.
В Канаде принесли извинения перед ФХР за действия своего игрока после матча МЧМ
  • Reuters

«Федерация хоккея Канады проявляет огромное уважение к Федерации хоккея России, её игрокам, тренерам, руководству и болельщикам. Мы хотим, чтобы наши спортсмены и сотрудники проявляли такое же уважение», — сказано в заявлении, опубликованном в Twitter.

В организации рассказали, что капитан молодёжной сборной Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России после матча группового этапа.

«Федерация хоккея Канады приносит извинения перед Международной федерацией хоккея, Федерацией хоккея России и всеми канадцами за этот инцидент», — отмечено в заявлении.

Ранее Хэйтон извинился за инцидент с российским гимном.

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