Капитан сборной Канады извинился за инцидент с российским гимном

Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принёс извинения за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России на матче чемпионата мира в Чехии.

«Приношу извинения за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после сегодняшней игры. Прощу прощения у сборной России и её болельщиков», — сказано в заявлении, распространённом Федерацией хоккея Канады.

Хэйтон сказал, что в тот момент потерялся и думал об игре своей сборной.

«Россияне провели отличный матч, и мои действия не подразумевали неуважение к ним. Моя ошибка не умаляет их победы. Я в долгу перед своей командой и всеми канадцами», — добавил хоккеист.

Ранее хоккеист сборной России Григорий Денисенко высказался о конфликте с капитаном сборной Канады после матча МЧМ.