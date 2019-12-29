Третьяк: сборная России здорово сыграла с Канадой в плане дисциплины

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил крупную победу молодёжной сборной страны над Канадой в матче чемпионата мира 2020 года (6:0).

«У первой сборной были такие победы над канадцами, а вот у 20-летних — первая такая. Уровень хоккеистов на этом чемпионате мира практически равный, в том числе имею в виду канадцев и американцев. Всё зависит от того, как команда подготовится, будет играть в большинстве и меньшинстве. С чехами мы играли нервно, проиграли, хотя наша команда была сильнее. Где-то что-то не получилось тогда, ведь первая игра всегда нервозная, я по себе это знаю. А сегодня вышли на матч с Канадой и командным духом показали, на что способны», — цитирует Третьяка РИА Новости.

Глава ФХР отметил, что теперь подопечным Валерия Брагина предстоит подготовиться к важной встрече с американцами.

«Сегодня здорово сыграли в плане дисциплины, почти удалений не было. Шесть заброшенных шайб — это очень хороший показатель против команды Канады. Есть команда, есть коллектив, теперь главное, чтобы они правильно вышли на следующий матч», — резюмировал функционер.

Ранее нападающий российской команды Никита Александров признал, что никогда не видел, чтобы канадцы так разваливались.