Александров: никогда не видел, чтобы канадцы так разваливались

Автор четвёртой шайбы сборной России в матче с канадцами (6:0) на молодёжном чемпионате мира по хоккею Никита Александров прокомментировал исход игры.

«Для нас была эмоциональная игра. После поражения от чехов мы собрались вместе и просто хотели сегодня выиграть, так и сделали. Все знают, что канадцы очень агрессивные, мы анализировали и уделяли этому большое внимание. Силовой прием Василия Подколзина добавил нам очень много эмоций, но один ключевой момент отметить не могу», — цитирует нападающего Sport24.

Александров также выразил мнение, что российские игроки не почувствуют самоуверенность после такого результата.

«Я никогда не видел, чтобы канадцы так разваливались и бросили играть. Мы играли агрессивно и не давали им шансов вернуться в игру. Хорошо выиграть у канадцев и тем более с таким счётом, но мы смотрим дальше», — подытожил хоккеист.

Ранее вратарь молодёжной сборной России Амир Мифтахов заявил, что ему было приятно одержать самую крупную победу над Канадой в истории.