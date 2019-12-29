Александров: никогда не видел, чтобы канадцы так разваливались
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«Для нас была эмоциональная игра. После поражения от чехов мы собрались вместе и просто хотели сегодня выиграть, так и сделали. Все знают, что канадцы очень агрессивные, мы анализировали и уделяли этому большое внимание. Силовой прием Василия Подколзина добавил нам очень много эмоций, но один ключевой момент отметить не могу», — цитирует нападающего Sport24.
Александров также выразил мнение, что российские игроки не почувствуют самоуверенность после такого результата.
«Я никогда не видел, чтобы канадцы так разваливались и бросили играть. Мы играли агрессивно и не давали им шансов вернуться в игру. Хорошо выиграть у канадцев и тем более с таким счётом, но мы смотрим дальше», — подытожил хоккеист.
Ранее вратарь молодёжной сборной России Амир Мифтахов заявил, что ему было приятно одержать самую крупную победу над Канадой в истории.