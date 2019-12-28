Баррикелло рассказал о свадебной церемонии с Шумахером в Италии

Бывший пилот «Формулы-1» Рубенс Баррикелло поделился своими воспоминаниями о взаимоотношениях с напарником по Ferrari семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.

«Мы иногда зависали с бокалом белого вина. Однажды мы были в Мадонна-ди-Кампильо и часа в два ночи прогуливались около отеля. Там было место, где проходили свадьбы. Я сказал Михаэлю: «Если ты оденешься невестой, а я буду в пиджаке, мы сможем провести церемонию. И он оделся! Михаэль выглядел превосходно. Это было так весело! У него действительно было хорошее чувство юмора», — рассказал Баррикелло в подкасте Beyond The Grid.

Баррикелло и Шумахер выступали вместе в составе Скудерии на протяжении шести лет — с 2000 по 2005 год. За это время немец завоевал пять из семи своих чемпионских титулов, а бразилец дважды становился вторым и один раз третьим.

Ранее экс-менеджер Шумахера выразил уверенность, что Михаэль ещё появится на публике после своей травмы.