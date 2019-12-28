Медведева рассказала, как проходит изучение четверного прыжка

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём прогрессе в изучении четверного прыжка.
Медведева рассказала, как проходит изучение четверного прыжка
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«Я продвинулась в изучении четверных прыжков... Прогресс идёт не так быстро, как я хотела бы, но прогресс есть. Время настало себя совершенствовать», — рассказала Медведева в эфире Первого канала.

По завершении предыдущего сезона тренер 19-летней россиянки канадец Брайан Орсер объявил,что она будет изучать четверной сальхов.

В нынешнем сезоне 19-летняя фигуристка заняла второе и пятое места на этапах Гран-при в России и Франции, а также второе место на «Челленджере» Autumn Classic International в Канаде и победила на турнире Shanghai Trophy. Из-за проблем с коньками она была вынуждена сняться с чемпионата России.

Ранее Медведева рассказала о своих планах на ближайшее будущее.

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