Медведева о планах на будущее: сделаю всё, чтобы вернуться сильнее

Короткая ссылка
Фигуристка Евгения Медведева, снявшаяся с чемпионата России в Красноярске перед произвольной программой, рассказала о своих планах на ближайшее будущее.
Медведева о планах на будущее: сделаю всё, чтобы вернуться сильнее
  • © Koji Aoki/AFLO
  • globallookpress.com

«Моё следующее появление на большой публике состоится на открытых прокатах в следующем сезоне. Потом выступлю на этапах Гран-при. Возможно участие в турнирах группы Б, пока что это не обсуждали. На данный момент у меня много времени, много работы в ледовых шоу и спектаклях. Все знают про токийскую Олимпиаду. У меня будет запас времени, чтобы сфокусироваться на тренировках, на изучении новых элементов. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы вернуться сильнее», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

В нынешнем сезоне 19-летняя фигуристка заняла второе и пятое места на этапах Гран-при в России и Франции, а также второе место на «Челленджере» Autumn Classic International в Канаде и победила на турнире Shanghai Trophy.

Перед стартом на национальном первенстве на одной из тренировок у неё возникли проблемы с коньками, но она сумела выйти лёд и по итогам короткой программы заняла пятое место, набрав 71,08 балла.

Перед произвольной программой она досрочно завершила тренировку, после чего снялась с соревнований.

Ранее сообщалось, что Медведева выступит на показательных прокатах после чемпионата России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить