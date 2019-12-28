Медведева о планах на будущее: сделаю всё, чтобы вернуться сильнее

Фигуристка Евгения Медведева, снявшаяся с чемпионата России в Красноярске перед произвольной программой, рассказала о своих планах на ближайшее будущее.

«Моё следующее появление на большой публике состоится на открытых прокатах в следующем сезоне. Потом выступлю на этапах Гран-при. Возможно участие в турнирах группы Б, пока что это не обсуждали. На данный момент у меня много времени, много работы в ледовых шоу и спектаклях. Все знают про токийскую Олимпиаду. У меня будет запас времени, чтобы сфокусироваться на тренировках, на изучении новых элементов. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы вернуться сильнее», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

В нынешнем сезоне 19-летняя фигуристка заняла второе и пятое места на этапах Гран-при в России и Франции, а также второе место на «Челленджере» Autumn Classic International в Канаде и победила на турнире Shanghai Trophy.

Перед стартом на национальном первенстве на одной из тренировок у неё возникли проблемы с коньками, но она сумела выйти лёд и по итогам короткой программы заняла пятое место, набрав 71,08 балла.

Перед произвольной программой она досрочно завершила тренировку, после чего снялась с соревнований.

Ранее сообщалось, что Медведева выступит на показательных прокатах после чемпионата России.