Биатлонисту Елисееву присвоено звание «заслуженный мастер спорта»

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Биатлонисту Матвею Елисееву было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.
Биатлонисту Елисееву присвоено звание «заслуженный мастер спорта»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Минспорта.

Елисеев является бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года в эстафете, а также он побеждал на первенстве Европы 2016 года в смешанной эстафете и выигрывал серебро ЧЕ-2019 в гонке преследования. Кроме того, Елисеев в нынешнем сезоне впервые в карьере поднялся на пьедестал в личных стартах на этапах Кубка мира: он завоевал бронзу в спринте в Эстерсунде.

Его отец и тренер Павел Елисеев, в свою очередь, был удостоен звания заслуженного тренера России.

Ранее Антон Слепов завоевал золото в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».  

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