Биатлонисту Елисееву присвоено звание «заслуженный мастер спорта»

Биатлонисту Матвею Елисееву было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Минспорта.

Елисеев является бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года в эстафете, а также он побеждал на первенстве Европы 2016 года в смешанной эстафете и выигрывал серебро ЧЕ-2019 в гонке преследования. Кроме того, Елисеев в нынешнем сезоне впервые в карьере поднялся на пьедестал в личных стартах на этапах Кубка мира: он завоевал бронзу в спринте в Эстерсунде.

Его отец и тренер Павел Елисеев, в свою очередь, был удостоен звания заслуженного тренера России.

Ранее Антон Слепов завоевал золото в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».