Биатлонисту Елисееву присвоено звание «заслуженный мастер спорта»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Минспорта.
Елисеев является бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года в эстафете, а также он побеждал на первенстве Европы 2016 года в смешанной эстафете и выигрывал серебро ЧЕ-2019 в гонке преследования. Кроме того, Елисеев в нынешнем сезоне впервые в карьере поднялся на пьедестал в личных стартах на этапах Кубка мира: он завоевал бронзу в спринте в Эстерсунде.
Его отец и тренер Павел Елисеев, в свою очередь, был удостоен звания заслуженного тренера России.
Ранее Антон Слепов завоевал золото в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».